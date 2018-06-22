В полиции рассказали о задержании маньяка в Кривом Роге – его ловили на «живца»

В Национальной полиции Украины подтвердили, что в Кривом Роге задержали маньяка-насильника, который убивал женщин.

Об этом сообщают в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Кривом Роге полиция задержала маньяка, который насиловал и убивал девушек.

Так, в течение мая-июня этого года в городе произошло шесть нападений на женщин: две пострадавшие погибли, еще к четырем применили физическое насилие. Также злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

Выяснилось, что все пострадавшие женщины были в возрасте от 18 до 38 лет. Также все преступления были совершены схожим способом, а жертвы были внешне похожи между собой. Кроме того, совпадало время совершения преступлений - после 21:00.

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, все выясненные признаки указывали на серийность преступлений, поэтому для их раскрытия была создана усиленная следственно-оперативная группа. Розыскные мероприятия проводились круглосуточно.

- 18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня лицо задержано, арестовано, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически по всем эпизодам убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам, - рассказал он.

В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Выяснилось, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года. Правоохранители изъяли у него мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного. Отмечается, что ловили преступника на «живца».

Следователями действия мужчины квалифицированы по статьям 187 («Разбой») и 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Мужчину суд взял под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге возле больницы обнаружили тело голой женщины - в соцсетях заговорили о маньяке.