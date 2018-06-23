Николаевская полиция разыскивает злоумышленников, которые в масках проникли в дом, избили и ограбили семейную пару

В Корабельном районе Николаева в субботу, 23 июня, неизвестные в масках залезли в дом к семейной паре избили и ограбили их.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 2:00 часов ночи 72-летний местный житель сообщил в полицию, что около 1:00 в его дом проникли трое неизвестных, лица которых были закрыты масками. Он рассказал, что нападавшие избили его и жену, отобрали у них 17 тысяч гривен, ювелирные изделия и скрылись.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания. Также в полиции обращаются к гражданам с просьбой помочь в раскрытии указанного преступления. Полезную для следствия информацию можно предоставить в Корабельный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Янтарная, 64, тел. (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02 или 102.

Ранее сообщалось, что в николаевском баре двое злоумышленников познакомились с мужчиной, после чего избили и ограбили его.