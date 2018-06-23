На Одесчине психически больной мужчина ранил из обреза полицейского – его дом взяли в «осаду»

В Лиманском районе Одесской области 36-летний мужчина, который состоит на учете как психически больной и наркозависимый человек, ранил полицейского и бросил в его коллег светошумовую гранату.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«Утром в полицию поступило сообщение, что в частном доме в одном из сел находится мужчина, вооруженный обрезом охотничьего ружья. Во время проверки информации мужчина бросил светошумовую гранату в полицейских, несколько раз выстрелил из ружья и ранил одного из них дробью. Полицейскому оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказал он.

На место прибыли усиленные наряды полиции, подразделение КОРД, спасатели и медики. С мужчиной начаты переговоры с целью убедить его сложить оружие и сдаться правоохранителям и врачам.

«Ситуация осложнена тем, что в домовладение зашла мать больного, и не желает самостоятельно покинуть дом. Есть обоснованные основания, что она может стать заложницей. Поэтому пока есть шанс, правоохранители до последнего будут пытаться уговорить человека бросить оружие во избежание штурма и возможной трагедии», - сообщил спикер.

Напомним, что в декабре 2017 года в Харькове спецназ полиции освободил заложников и задержал мужчину, который захватил здание «Укрпочты».