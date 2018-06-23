В Николаеве будут судить участкового, который торговал каннабисом

В Николаеве в Центральный районный суд передали материалы дела участкового офицера полиции, который наряду с выполнением служебных обязанностей приторговывал каннабисом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Его задержали 16 января во время очередного сбыта наркотика, установлено четыре эпизода его преступной деятельности, когда он сбыл каннабис общим весом 54 грамма.

После задержания подозреваемого арестовали с правом внесения залога в размере 140 тысяч 960 гривен, залог за него внесли. С должности участкового обвиняемого уволили. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного наркотического вещества»).