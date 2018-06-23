В Николаеве отдали под суд служащего «Ощадбанка» и бизнесмена, которых обвиняют в махинациях

В Николаеве завершили расследование в уголовном производстве в отношении бывшего начальника отдела строительства, эксплуатации зданий и хозяйственного обслуживания николаевского областного управления «Ощадбанка» и директора ООО «Укрстройтренд».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Директор предприятия составил акт приема выполненных строительных работ по ремонту территориального подразделения банка, в который внес заведомо ложную информацию о количестве и качестве работ и материала. Начальник отдела знал, что работы не соответствуют количеству и качеству, но подписал официальный документ. В результате противоправных действий указанных лиц государству нанесен ущерб на общую сумму более 135 тысяч гривен.

Их действия квалифицировали как злоупотребление своим служебным положением и служебный подлог. За совершенное правонарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Еланце бывшему бухгалтеру социального центра дали год тюрьмы за присвоение 20 тысяч гривен.