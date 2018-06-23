В Николаеве задержали чиновника «Укрпочты», который вымогал у предпринимателя 4 тысячи гривен

В Николаеве задержали за вымогательство начальника цеха перевозки почты Николаевской дирекции ПАО «Укрпочта».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Служащего задержали 22 июня в Ингульском районе при получении взятки в размере 4 тысячи гривен. Операцию проводили сотрудники Ингульского отдела полиции и управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры №2.

«Указанные средства служащий, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы и своим должностным обязанностям, требовал и получил от частного предпринимателя за фактическое предоставление в пользование ему складского помещения без заключения соответствующего договора», - отмечено в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством»).

Напомним, что ранее чиновника Первомайской райгосадминистрации задержали за вымогательство 6 тысяч гривен.