Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов: убит мужчина и трое раненых, в том числе и 10-летний ребенок

В субботу вечером, 23 июня группа лиц в масках совершила нападение на лагерь цыган в лесном массиве на окраине Львова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Информация о нападении в полицию поступила в 23:25. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Как сообщает местное издание «ZAXID.net», нападение произошло на улице Трускавецкой. В результате столкновений погиб 24-летний парень ромской национальности, житель села Ровное Закарпатской области.

Еще трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями – 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.

Полицейские, прибывшие на место, задержали нападавших.

Напомним, что 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.

