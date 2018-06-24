В Херсоне подожгли дом нардепу Спиваковскому

Александр Спиваковский В ночь на воскресенье, 24 июня, в Херсоне неизвестные подожгли дом народному депутату Украины от «Блока Петра Порошенко» Александру Спиваковскому.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Херсонской области.

Сообщается, что ночью в полиции поступил звонок о том, что в Днепровском районе города горит крыша жилого дома.

«На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины», - пишут в полиции.

Отметим, что в 3:40 возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления. предусмотренного части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). На данным момент, ведутся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что нардеп Юрий Береза избил до полусмерти мужчину, который хотел поджечь его дом.