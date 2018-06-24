В Харькове застрелили семейную пару и ранили их дочь - полиция задержала подозреваемого

В Харькове полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве и ранении несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Тела застреленных 40-летних мужа и жены, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро Киевская. В нем обнаружено огнестрельное оружие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Чернигове в пятницу, 27 апреля в полицию поступила информация о резне в одной из многоэтажек города.