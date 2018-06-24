В Киеве полиция задержали помощника осужденного молдавского олигарха Платона

В Киеве задержали одного из приближенных молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, которого осудили за отмывание денег.

Об этом сообщает NOI.

Задержанным оказался Александр Баликэ, который был «помощником» Платона в нескольких операциях. Баликэ был задержан для последующей экстрадиции в Молдову.

Отметим, что Баликэ был впервые задержан еще в феврале 2014 года сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в связи с событиями в Victoriabank, на валютном рынке и «покупкой депутатов».

Позже Баликэ покинул страну, не дожидаясь приговора суда, потому что прокуроры настаивали на его аресте. И вот снова задержан после возвращения в Украину. Отметим, что молдавский дипломат уже прибыл в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

- Консул Молдавии срочно прибыл в Шевченковское управлении полиции в связи с незаконным задержанием партнера молдавского олигарха Платона, - сообщил адвокат Алексей Шевчук.

Юрист отметил, что Баликэ задержали по желанию и личной просьбе высокопоставленных лиц из Молдовы.

- Его нет в базе Интерпола, его нет в розыске в Украине, он ничего не нарушал, он пересек официально границу и живет здесь, но в Генеральной прокуратуре очень хотели угодить Молдове. Никаких документов, без проверки паспорта, без дактилоскопии, без переводчика, без розыска, - отметил он.

Адвокат добавил, что Шевченковский суд Киева отказал в задержании, потому что прошло 72 часа и полиция никак не смогла обосновать, но его клиента все-равно задержали.

Напомним, что Платон был задержан в Украине и экстрадирован в Молдову летом 2016 года. Ему вменяли причастность к краже 1 млрд евро из банковской системы Молдовы, а также в отмывании через Молдову более $20 млрд из российских банков.

Позже Молдавский суд приговорил Платона к 18 годам тюрьмы.