В Киеве полиция задержала конвоира, который помог брачному аферисту сбежать из-под стражи

Прокуратура Киева задержала и объявила подозрение конвоиру, который помог подозреваемому сбежать из-под стражи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуратурой города Киева задержан сотрудник Днепровского управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Установлено, что указанный полицейский, в обязанности которого входит конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Александру Бурлаку убежать из-под стражи.

В настоящее время задержанному уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно информации правоохранителей, злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов.

Напомним, ранее на Хмельнитчине при этапировании шестеро осужденных напали на конвоиров и сбежали.