В центре Одессы подорвали автомобиль – пострадал директор охранной фирмы

В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе Одессы взорвался легковой автомобиль, припаркованный на улице Троицкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

В результате взрыва пострадал местный житель, который находился возле автомобиля. Его госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работают полицейские. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, заложенного в передней части автомобиля.

Как сообщает «Думская», пострадавший - директор охранной фирмы «Самсон» Андрей Бабенко. По словам очевидцев, он приехал домой с семьей и охраной на черном «Мерседесе», который припарковал через дорогу. Когда мужчина заходил в дом, в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети не пострадали.

Предварительно, сам Бабенко получил ранение ног. Отмечается, что от серьезных ранений его спасли двери подъезда, которые были обшиты металлом.

По предварительной информации полиции, взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство. Также правоохранители считают, устройство приводилось в действие дистанционно и "оператор" видел, когда Бабенко заходил в подъезд.

Напомним, в Одессе сотрудники двух охранных фирм устроили массовую драку.