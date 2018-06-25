В Николаевском порту пограничники нашли албанца, который незаконно побывал в Крыму – ему запретили на 3 года въезжать в Украину

В порту Николаева пограничники обнаружили албанца, который незаконно посещал аннексированный Россией Крым.

Об этом сообщается на странице Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

«На прошлой неделе пограничники Херсонского отряда, учитывая информацию СБУ, обнаружили на борту иностранного судна нарушителя законодательства Украины. Пограничники установили, что гражданин Албании, который прибыл в качестве члена экипажа к одному из портов Николаева, в 2014 году на другом судне посещал Крым – конечно незаконно», – говорится в сообщении.

За такие действия пограничники запретили иностранцу посещать Украину сроком на три года.

В ГПСУ отметили, что всего с начала 2018 года, таких иностранных нарушителей пограничники обнаружили уже почти в 40 случаях.

Напомним, в соцсетях сообщалось о том, что в акваторию Николаева 3 июня зашел российский нефтерудовоз «Валерий Калачев», который по пути заходил в аннексированный Россией Крым. При этом в Госпогранслужбе отрицают, что это судно было в Крыму.