Глава Заводской администрации Дмитрук обеспокоен участившейся кражей люков: «Либо мы берем на себя их перекрытие, либо заставим предприятия»

Глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук обеспокоен тем, что на его районе участились кражи канализационных люков.

Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 22 июня.

- Меня беспокоит все таки растущее количество украденных люков и мы на этот момент то и делаем, что отделываемся направлением писем на предприятия с просьбой ликвидировать эти дырки в асфальте. Я считаю, что необходимо провести какое-то крупномасштабное совещание, привлечь все заинтересованные службы, чтобы выработать единый принцип – либо мы берем на себя перекрытие всех этих люков, либо заставим эти предприятия работать и закрывать свои точки, - сказал Дмитрук.

Виктор Дмитрук Юрий Степанец

В свою очередь, замдиректора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов подтвердил, что такая проблема есть и в последнее время она довольно участилась и предложил привлечь сотрудников полиции во время совещания.

- Мы неоднократно обращались в органы Национальной полиции, чтобы они взяли под строжайший контроль факты хищения городского имущества в виде люков, лифтового оборудования. Я от Виговского (заместитель начальника ГУНП в Николаевской области – прим.) получил ответ, что он провел совещание с начальниками райотделов, жестко взял на контроль. К сожалению, мы на сегодняшний день результатов пока никаких не видим. Я не вижу, чтобы кого-то хоть поймали из тех, кто ворует наше оборудование как лифтов, так и люки, - заявил вице-мэр Юрий Степанец.

Также он добавил, что ранее была практика выездных проверок, когда инспекторы приходили в пункты приема металла и проверяли, кто какие изделия принимает - люки, физеля.

При этом директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев поддержал идею с проведением совещания, однако предложил провести два совещания - отдельно с полицией, и отдельно с тем, у кого на балансе находятся эти люки - «Укртелеком», «Николаевоблтепло», «Николаевводоканал».

Андрей Ермолаев Владиимр Крыленко

В итоге, первый вице-мэр Владимир Крыленко решил поднять этот вопрос с мэром Александром Сенкевичем на следующей неделе, когда он выйдет на работу. Узнать его виденье ситуации и если он не возражает пригласить на следующее аппаратное совещание вышеупомянутых людей.

Напомним, что в Заводском районе Николаева в ночь на 30 мая неизвестные похитили три чугунных люка. Также сообщалось, что за прошедший год ГКП «Николаевводоканал» накрыл крышками почти 800 колодцев - значительную их часть похитили.