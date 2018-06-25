Возле остановки в селе под Николаевом прохожий нашел гранату – ее решили взорвать на месте

В селе Воскресенеск Витовского района в понедельник утром, 25 июня, прохожий нашел гранату возле остановки общественного транспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Местный житель сообщил о находке в полицию в 09:20. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели, которые сразу огородили место возможной опасности.

По заключению специалистов, находка – это боевая граната типа Ф-1 с взрывателем, которая находилась в боевом состоянии. Специалисты взрывотехнической службы ГУНП решили уничтожить опасную находку в безопасном месте недалеко от места обнаружения из-за риска взрыва во время транспортировки.

Следователи Витовского отделения полиции по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начали уголовное производство по части 1 статьи 263 Угловного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается расследование, в ходе которого полицейские установят все обстоятельства происшествия, происхождение гранаты и лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, в Николаеве неизвестные кинули гранату в автосалон.