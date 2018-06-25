«Рассылают SMS о блокировке карточек»: «Приватбанк» предупредил клиентов о новой мошеннической схеме

Неизвестные рассылают клиентам «Приватбанка» SMS-сообщения от имени банка.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте финучереждения.
«Приватбанк не отправляет своим клиентам сервисные или другие сообщения с обычных мобильных номеров и не рассылает клиентам сообщения о блокировании карточек», — подчеркнули в банке.
Как отмечается, за последние несколько дней служба безопасности банка зафиксировала случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карточек клиентов.
В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов.
Банк вместе с операторами связи уже заблокировал номера мошенников, информация передана в киберполицию.
«По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья», — отмечается в сообщении.
В «Приватбанке» напомнили, что все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет «исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700».
Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что в Украине появилось новое мошенничество с использованием имени Супрун.