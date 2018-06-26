В Николаеве молдаванина оштрафовали на 805 гривен за работу водителем грузовика с поддельными правами

Суд оштрафовал на 850 гривен гражданина Молдавии, который попался полиции во время управления грузовиком с поддельным водительским удостоверением на другое имя.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Ленинского районного суда Николаева

Грузовой автомобиль «MAN» под управлением обвиняемого патрульные полицейские остановили в районе пересечения улиц Троицкая и Круговая за нарушение Правил дорожного движения. Мужчина предоставил полицейским права, якобы полученные в 2011 году. Патрульные проверили по базе серию документа и увидели, что на самом деле права с таким номером выдали другому человеку.

Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины, через время подписал с прокурором договор о признании виновности. В этом же документе стороны и оговорили меру наказания, которая устраивает и прокурора, и обвиняемого.

В итоге суд признал гражданина Молдавии виновным в совершении преступления по части 4 статьи 358 УК Украины и наказал штрафом в 850 гривен. Кроме штрафа суд также взыскал с осужденного 742 гривны затрат на проведение экспертизы.

Напомним, под Николаевом пьяный водитель фуры предлагал патрульным взятку.