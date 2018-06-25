На Одесчине фермерское предприятие за самовольное пользование землей общевойскового полигона заплатило более ₴5 миллионов

Сельское фермерское хозяйство «Колос» за незаконное использование земель Тарутинского полигона в Одесской области заплатило более пяти миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Как известно, 16 июня на территории этого полигона возник конфликт между военнослужащими и неизвестными с оружием, которые угрожали физическим насилием и убийством сотрудникам прокуратуры и служащим ВСУ.

«Принципиальная позиция военной прокуратуры позволила заставить СФХ «Колос» сесть за стол переговоров с МОУ и в юридический способ урегулировать свою деятельность. По результатам переговоров на расчетные счета МО перечислено денежные средства за безвозмездное использование земельных участков в 5,2 миллиона гривен, которые будут направлены на укрепление обороноспособности нашего государства», – отметил заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Немашкало.

Также в сюжете телеканала Минобороны «Бриз» идет речь о том, что руководитель СФГ «Колос» после выплаты денег все же надеется собрать свой урожай и в дальнейшем сотрудничать с Минообороны. При этом предприниматель якобы не знал, что землю незаконно сдавали в аренду ниже рыночной стоимости и сам стал заложником ситуации.

– Мы готовы сегодня заплатить арендную плату их с ноября. Как они выставят счета, так оно и будет, – сообщил руководитель СФГ «Колос» Борис Юрескул.

Напомним, Минообороны уволило командира полигона «Широкий Лан» на Николаевщине, который занимался фермерством на землях полигона.