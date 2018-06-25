На Кировоградщине служебный пес за час нашел беглеца из исправительной колонии

Служебный пес в Кировоградской области за час отыскал беглеца из исправительной колонии, другого задержали сотрудники пенитенциарного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

«Двое осужденных сбежали из исправительной колонии. К розыску беглецов привлекли специалистов кинологического центра. На место происшествия выехали младший инспектор кинологического центра полиции Сергей Шудря вместе с лабрадором по имени Брайт. За час собака привела кинолога на место, где скрывался 35-летний беглец. Его 45-летнего «товарища» разыскали уже работники колонии», - сообщили в полиции.

Напомним, в Южноукраинске нацгвардеец-кинолог нашел 12-летнюю девочку, которая ушла из дома и хотела покончить с собой.