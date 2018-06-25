«Долг в $100 тысяч»: В полиции рассказали о мотивах двойного убийства в Харькове

Полиция установила, что мотивом совершения двойного убийства в Харькове стало долговое обязательство потерпевшего в сумме 100 тысяч долларов.

Об этом заявил глава полиции Харьковской области Олег Бех, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как известно, 24 июня в полицию обратилась женщина и сообщила, что на соседнем балконе увидела тело человека. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире застреленных 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую 12-летнюю дочь. Ребенка госпитализировали и врачи оказали ей необходимую помощь, с ней работают следователи и психологи.

Сообщается, что полицией в действие был введен план перехвата «Сирена», в результате которого возле станции метро «Киевская» в Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве.

«В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тысяч долларов и 50 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения. Подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским, и по данным Беха, находился в сложном психологическом состоянии. Мужчина сразу начал сотрудничать со следователями и назвал главный мотив убийства. По его словам, погибший якобы задолжал ему 100 тысяч долларов и не хотел их отдавать.

Начальник полиции также сообщил, что мужчины были знакомы еще с детства и они периодически общались. По словам задержанного, он не хотел ни ранить, ни убивать ребенка, она просто попала под обстрел.

На данный момент открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 2 статьи 15, части 2 статьи 115 («Покушение на убийство»). Задержанному объявлено о подозрении, 26 июня суд будет избирать ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что в Киеве во время конфликта владелец кафе застрелил посетителя.