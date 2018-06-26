В Киеве полиция нашла похищенного сына финансового атташе Ливии

Киевские полицейские нашли похищенного в столице сына финансового атташе посольства Ливии.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники», — говорится в сообщении.

По его словам, правоохранители устанавливают лиц, которые похитили мужчину и мотивы преступления.

Полицейские обнаружили похищенного мужчину со следами побоев около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе. Об этом пресс-служба патрульной полиции сообщила на своей странице в Facebook.

«По словам мужчины, неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги. Потом злоумышленники снова посадили его в транспортное средство, завязали глаза повязкой и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные», — говорится в сообщении.

Пострадавшего на «скорой» отправили в больницу. Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия.

Напомним, 25 июня в Киеве неизвестные похитили сына финансового атташе Ливии.