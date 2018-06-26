На Полтавщине во время футбольного матча неизвестные устроили стрельбу из автомата

На матче чемпионата Полтавской области среди любителей «Олимпия» – «Колос» в Савинцах произошла стрельба.
Об этом сообщает «NikSport».
«На матче чемпионата Полтавской области среди любителей «Олимпия» – «Колос» в Савинцах случилось проишествие. В перерыве матча неизвестные стреляли из автомата Калашникова», - говорится в сообщении.
Из-за стрельбы арбитру пришлось приостановить начало второго тайма.
«Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах», — отметило издание.
Напомним, ранее в Днепре футбольные ультрас устроили массовую драку с полицией, есть задержанные и пострадавшие.