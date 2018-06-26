В Киеве радикалы с петардами и «коктейлями Молотова» разогнали очередной табор ромов

В Киеве произошло очередное нападение на ромский табор.

Об этом сообщает Telegram-канал радикальной организации «Немезида».

«Они развели там мусорник и наркопритон, что совсем не устраивало местных, которые привыкли гулять в лесу или рядом с детской площадкой. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить ромам предупредительный визит, во время которого «угостили» их взрывными и горячими подарками», ― сказано в сообщении.

Известно, что табор находился в лесу около станции метро «Академгородок» и в нем проживали около 20 человек. Дата атаки не уточняется.

Участники нападения уточняют, что напугали ромов, проживающих в таборе и уничтожили несколько их палаток, потому что нашли возле них «горы шприцов, бутылок и медпрепараты». Видео и фото, по словам нападавших, не публиковались ими «из-за проблем с камерой и законом».

Напомним, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок. 24 июня, полицейские задержали семерых юношей 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.