На Херсонщине из изолятора временного содержания сбежали двое преступников - объявлен план «Перехват»

Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк Херсонской области сбежали двое злоумышленников, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше. В области введен план «Перехват».

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Первый разыскиваемый - Солихов Рахматулло Абдурохимович, 14.06.1979 г.р., проживал в пгт Новотроицк, арестованный за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений.

«Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые. Особые приметы: лобные залысины. Был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапки», - рассказали правоохранители.

Второй разыскиваемый - Балаев Алексей Юрьевич, 01.07.1989 г.р., жил в с. Громовка Новотроицкого р-на, арестован за совершение грабежей и краж.

«Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные. Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки», - добавили в полиции.

Напомним, на Кировоградщине служебный пес за час нашел беглеца из исправительной колонии