В Очакове спасатели ликвидировали пожар в ювелирном магазине

Во вторник, 26 июня, в Очакове произошел пожар крыши ювелирного магазина.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:12 на пункт связи 22-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Очаковского района поступило сообщение о пожаре кровли и перекрытия ювелирного магазина по улице Спасская.

«На место происшествия направлены дежурный караул. К тушению пожара привлечены три основных пожарных автомобилей и 10 человек личного состава. Возгорание на площади 150 квадратных метров ликвидировано в 12:30», – говорится в сообщении.

Дополнительно на месте работали пожарная команда воинской части, полиция и газовая служба. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели ликвидировали пожар в пиццерии на Центральном проспекте.