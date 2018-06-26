На Николаевщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая присваивала бюджетные средства за счет махинаций на ЮАЭС

Факты незаконной деятельности группы лиц, занимавшихся присвоением бюджетных средств при выполнении работ по заказу обособленного подразделения ЮАЭС, документировались с февраля 2018 года.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, 26 июня сотрудники УСБУ в Николаевской области совместно со следователями ГУНП области проводят санкционированные судом обыски на территории Южноукраинской атомной станции из-за закупки неэффективной системы пожаробезопасности, которая могла привести к катастрофе.

Частное предприятие в 2018 году стало победителем публичных закупок, проводимых ОП «ЮУ АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом». Согласно технической документации, указанное предприятие должно было выполнять работы, связанные с заменой щита постоянного тока и его реконструкции. Для этого необходимо было приобрести и поставить кабельную продукцию на общую сумму 2 миллиона 581 тысяч гривен.

Однако директор предприятия приобрел кабельную продукцию, необходимую для выполнения работ, которая не соответствует технической документации, по заниженной стоимости и за наличный расчет. Как было установлено, приобретенный кабель по своим свойствам не предназначен для использования на АЭС и он не может использоваться на системах безопасности АЭС.

В дальнейшем преступной группировкой были представлены в комиссию по входному контролю ОП «ЮУ АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом» заведомо недостоверные документы по приобретению кабеля промаркированного как кабель той марки, которые отвечал техническим характеристикам. В связи с этим комиссией по входному контролю ОП «ЮУ АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом» было допущено указанное кабельную продукцию для выполнения работ по замене щита постоянного тока и его реконструкции. Преступное предприятие выполнило работы на сумму 1 миллион 195 тысяч гривен.

«В дальнейшем, после подписания директором предприятия и ответственными должностными лицами ОП «ЮУ АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом» справки о стоимости выполнения работ, составленной на основании актов выполненных строительных работ, с целью дальнейшего завладения средствами ОП «ЮУ АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом », должностные лица предприятия внесли заведомо недостоверные сведения в бухгалтерские документы по расходам кабельной продукции, как якобы использованной при осуществлении работ, а полученные от ОП «ЮУ АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом» средства намерены перечислить на банковские счета предприятий, имеющих признаки фиктивности, за счет погашения искусственно сформированной задолженности, возникшей в связи с якобы приобретением кабельной продукции, которую злоумышленник приобрел за наличные средства еще одной фиктивной фирмы», - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно решению Центрального районного суда, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ», в рамках данного уголовного производства арестованы банковские счета ЧП «Калимера».

Напомним, пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), прокуратура – по статье 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Позже полиция Одессы открыла третье уголовное производство – по статье 366 («Служебный подлог»).

Причиной трагедии стала не работающая система пожаробезопасности.