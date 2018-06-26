Полиция снова проводит обыски по делу о договорных матчах – они коснулись и Николаева

Оперативники Департамента защиты экономики, следователи Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Генпрокуратуры 26 июня проводят обыски в 11 регионах Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Департамент защиты экономики.

Утром правоохранители начали проведение второго этапа масштабной спецоперации по борьбе с коррупцией в украинском футболе. 30 санкционированных обысков одновременно проходят в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Следственные действия проводят у организаторов договорных матчей, бывших и действующих футболистов, а также других лиц, задействованных в преступных схемах.

Напомним, 22 мая в Украине сотрудники правоохранительных органов провели массовую облаву на организаторов договорных футбольных матчей. Под подозрение попали игроки, тренеры, арбитры и президенты команд Премьер, первой и второй лиг.

Позже в МВД заявили, что администратор МФК «Николаев» подкупил футбольного судью, чтобы тот обеспечил нужный результат матча первой лиги против харьковского «Гелиоса».