НАБУ закрыло уголовное дело против экс-главы Нацбанка Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о возможных недостоверных сведениях в декларации экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня, передают «Українські Новини».

Как отмечается, в марте этого года детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ получили, в частности доступ к документам авиакомпании Международные авиалинии Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. грн, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и «не создает объективной стороны уголовного правонарушения».

Отметим, что киевский суд обязал НАБУ открыть дело на Гонтареву за рефинансирование «ПриватБанка».