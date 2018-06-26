В Николаеве столкнулись микроавтобус и мопед – водитель последнего госпитализирован

В Николаеве во вторник, 26 июня, на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Молодогвардейской автомобиль сбил мопедиста.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Водитель мопеда двигался по проспекту Богоявленскому в сторону улицы Молодогвардейской, в свою очередь, микроавтобус «Volkswagen» ехал ему навстречу. При повороте на улицу Молодогвардейскую водитель микроавтобуса не предоставил преимущество мопедисту, в результате чего произошло столкновение.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. По предварительным данным, водитель мопеда получил черепно-мозговую травму, а также перелом плеча.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что в Николаеве столкнулись «маршрутка» и мотоциклист, в результате чего последний был госпитализирован.