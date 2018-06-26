«Хотели сделать душевые кабины»: На Николаевщине после автомобильных соревнований украли четыре биотуалета

В Витовское отделение полиции обратился мужчина с сообщением, что возле села Капустино после проведения автомобильных соревнований были похищены четыре биотуалета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Оказалось, что после проведения ралли организаторы не успели забрать биотуалеты, которые устанавливали на время проведения массового мероприятия, и решили это сделать на следующий день. Однако, когда мужчины вернулись, уборных уже не было. Как выяснилось, оставленные без присмотра туалеты быстро украли местные жители, которые посчитали, что имущество уже никому не нужно. Поэтому и решили их забрать, чтобы переоборудовать в летние душевые кабины.

Полицейские разыскали два биотуалета почти сразу и вернули заявителю, местонахождение остальных двух устанавливается. Указанный факт правоохранители зарегистрировали, предварительно квалифицировав как кражу. Расследование продолжается.

Напомним, что в Харькове грабитель расплакался, когда узнал, что в украденном тяжеленном сейфе было только 410 гривен.