В Днепре СБУ задержала чиновника Госпогранслужбы, продававшего секретные данные

В Днепре разоблачили начальника отделения пограничной службы, который торговал секретными данными.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ,

Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды за передачу посторонним лицам информации с ограниченным доступом.

«Правоохранители задокументировали три эпизода получения злоумышленником взяток на общую сумму 9 тысяч гривен. За неправомерную выгоду пограничник собирал, проверял и передавал информацию о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению террористической деятельности», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в центре Днепра при получении очередной взятки. При этом во время обысков по месту работы и проживания чиновника изъяты документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Напомним, ранее В Харькове СБУ задержала на взятке двух пограничников.