В России ФСБ задержала украинца, обвинив его в шпионаже и контрабанде деталей военных самолетов

Гражданину Украины Игорю Кияшко, задержанного в Нижнем Новгороде еще 10 апреля, российские следственные органы обвинили в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетом

Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на адвоката Евгения Губина.

- По версии следствия, И.Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанных лопаток за вознаграждение в $46,2 тыс., - рассказал защитник.

Отмечается, что Кияшко был задержан сотрудниками ФСБ в одной из нижегородских гостиниц еще 10 апреля якобы после получения товара и передачи вознаграждения.

По словам адвоката, следствие расценило действия украинца как попытку контрабанды вышеуказанных лопаток на территорию Украины.

Ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 (Приготовление к незаконному перемещению оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники).

- Кроме того, следователи заподозрили моего подзащитного в шпионаже. По их мнению, Игорь Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400, - рассказал Губин.

Он отметил, что 19 июня он заключил соглашение на защиту украинца на предварительном следствии по уголовному делу в следственном отделе УФСБ России по Нижегородской области и в тот же день уведомил об этом следователя.

Однако в тот же день с Кияшко были проведены следственные действия, о чем защитник не был уведомлен, где ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж).

- Мой подзащитный Игорь Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению данного преступления, - заявил Губин.

Он добавил, что украинец в данный момент содержится в нижегородском СИЗО.

По словам адвоката, до настоящего времени он не может дозвониться до следователя, для того чтобы полноценно вступить в уголовное дело в качестве защитника Кияшко.

В свою очередь «Медиазона» со ссылкой на жену украинца Марину Кияшко сообщает, что мужчина родом из города Лубны Полтавской области, ему 42 года.

Он майор украинского МВД в отставке, а ныне — практикующий адвокат.

По словам жены, он уехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына у которого случился рецидив золотистого стафилококка, однако на следующий день перестал выходить на связь.

- Это средство, которое нужно везти в специальном холодильнике — бактерии поедают золотистый стафилококк. У нас они есть в Украине, левым образом завозят их, но они уже не настолько живые и не помогают, — утверждает Кияшко, уточняя, что в Нижний Новгород, где расположено крупное производство бактерийных препаратов, муж ездил и ранее.

Издание сообщает, что в середине мая женщине пришло письмо из ФСБ, в котором женщину уведомили о том, что ее мужу предъявлено обвинение в контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК).

Так стало известно, что украинского адвоката задержали 10 апреля, а на следующий день, Ленинский районный суд арестовал его.

Напомним, 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы. В отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»). На судно «ЯМК-0041» наложен арест.