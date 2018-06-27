На Николаевщине наказали общественными работами девушку, которая решила расплатиться с таксистом ударом молотка по голове

В Николаевской области суд наказал общественными работами девушку, которая не захотела платить таксисту за перевозку и ударила водителя молотком.

Об этом свидетельствует приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Согласно материалам, обвиняемая вызвала такси в село Каменная Балка Первомайского района 8 декабря 2017 года и попросила водителя отвезти в Первомайск на железнодорожный вокзал.

Когда таксист привез свою пассажирку на вокзал, то она не захотела платить за проезд и ударила водителя молотком. При этом пострадавшему повезло отделаться легкими телесными повреждениями.

Обвиняемая в суде признала свою вину и заявила, что раскаивается за совершенное преступление.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде 80 часов общественных работ.

Напомним, ранее суд отправил мужчину в тюрьму вслед за его подругой, которой он помогал забивать таксиста молотком в поле на Николевщине.