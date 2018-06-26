«Мы сами заинтересованы в установлении правды», - администрация Южно-Украинской АЭС об обысках

На Южно-Украинской АЭС заявили, что информация касательно причастности работников предприятия к сговору с фиктивной фирмой является ложной.
Об этом сообщает управление информации и общественных связей ЮУ АЭС.
Как известно, 26 июня на Южно-Украинской АЭС провели обыски из-за закупки неэффективной системы пожаробезопасности, которая могла привести к катастрофе.
В сообщении АЭС указано, что обыск проводился, однако представители Национальной полиции, прокуратуры и СБУ от комментариев отказались, ссылаясь на то, что информация, полученная ими в ходе досудебного следствия, является тайной и в настоящее время не подлежит разглашению.
Ситуацию прокомментировал главный инженер предприятия Николай Феофентов, которого, по информации правоохранительных органов, подозревают в сговоре с фиктивной фирмой.
- Действительно, сегодня на Южно-Украинской станции проводятся следственные действия, они касаются взаимоотношений нашего предприятия с подрядчиком в определенных работах, которые проводились во время модернизации и реконструкции на блоках №2 и №3. Администрация и специалисты Южно-Украинской АЭС заинтересованы в установлении правды. Следователям предоставляется вся необходимая документация и материалы, мы готовы продемонстрировать смонтированное оборудование и склады. Что касается текущей ситуации на АЭС, то она стабильная. В настоящее время в работе первый и второй энергоблоки станции. Третий находится на завершающей стадии капитального ремонта. Планируется, что в первой половине июля он будет включен в работу, – отметил он.