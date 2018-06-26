«Мы сами заинтересованы в установлении правды», - администрация Южно-Украинской АЭС об обысках

На Южно-Украинской АЭС заявили, что информация касательно причастности работников предприятия к сговору с фиктивной фирмой является ложной.

Об этом сообщает управление информации и общественных связей ЮУ АЭС.

Как известно, 26 июня на Южно-Украинской АЭС провели обыски из-за закупки неэффективной системы пожаробезопасности, которая могла привести к катастрофе.

В сообщении АЭС указано, что обыск проводился, однако представители Национальной полиции, прокуратуры и СБУ от комментариев отказались, ссылаясь на то, что информация, полученная ими в ходе досудебного следствия, является тайной и в настоящее время не подлежит разглашению.

Ситуацию прокомментировал главный инженер предприятия Николай Феофентов, которого, по информации правоохранительных органов, подозревают в сговоре с фиктивной фирмой.