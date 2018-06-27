Девушку из Николаева лишили водительских прав на 10 лет – за год она трижды попадалась пьяной за рулем

В Николаеве Ленинский районный суд постановил лишить 24-летнюю девушку прав на 10 лет и оштрафовать на 40,8 тысячи гривен. Такое наказание ей назначили за то, что она за год три раза попалась пьяно за рулем.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

В третий раз она попалась полиции, когда управляла «Toyota Prado» (вероятно, «Toyota Land Cruiser Prado – ПН) – в ночь на 29 марта.

«Правонарушительница двигалась в Николаеве по улице Строителей в районе дома №14 – управляла транспортным средством «Toyota Prado», у нее были явные признаки алкогольного опьянения – запах алкоголя изо рта, выраженное дрожание пальцев рук. От прохождения осмотра на месте остановки с помощью газоанализатора «Драгер» и в медицинском учреждении она отказалась в присутствии двух свидетелей», - сообщили в пресс-службе.

Судя по сообщению, девушка в течение года дважды подвергалась административному взысканию за вождение в нетрезвом виде или под действие наркотиков.

«Девушка, будучи неоднократно надлежащим образом уведомленной по адресу проживания, указанному в протоколе об административном правонарушении, на судебное заседание не явилась, причины неявки суду не сообщила», - добавили в суде.

Напомним, что ранее апелляционный суд Николаевской области оправдал скандального Казимирова за езду «под кайфом» и отменил ему 10 тысяч гривен штрафа.