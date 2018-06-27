С мужчиной, который забил до смерти николаевца возле больницы, накануне провели профилактическую беседу и отпустили

45-летнего жителя Николаева, который забил до смерти одного из посетителей николаевской больницы, до происшествия задержали за дебош и отпустили, проведя профилактическую беседу.

Об этом сообщает спикер ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области Елена Бережная в сюжете Надзвичайних новин.

Напомним, что 10 июня днем ​​по спецлинии 102 поступил сигнал о драке между двумя мужчинами в Центральном районе по улице 2 Экипажной. Патрульные прибыли на место происшествия, когда злоумышленник еще бил потерпевшего, который на тот момент уже потерял сознание. Позднее пострадавший умер, а делу добавили дополнительную квалификацию по статье «Умышленное убийство».

Также выяснилось, что до этого мужчина участвовал в драке с таксистами. Тогда, в ночь на 9 июня, около 20 таксистов пришли на помощь своему коллеге, к которому цеплялся дебошир.

По словам медиков, мужчину привезли в наркодиспансер на обследование, так как он пил уже третью неделю и вел себя неадекватно. Заместитель главврача Николаевского областного наркодиспансера Николай Бережник рассказал, что мужчина набросился на больного, после чего дежурный врач вызвал полицию и его забрали с отделения.

По словам Бережной, после задержания с мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили его.

- Ни медики ни жена не писали заявление, поэтому не было оснований у полицейских задерживать его и удерживать в отделении полиции. Вообще, в связи с тем что на сегодняшний момент нет вытрезвителей, нет полномочий у полицейских лишать человека воли, когда нет уголовного производства. С ним провели профилактическую беседу и после этого полицейские уехали, - сказала она.

В свою очередь Бережник подчеркнул, что мужчина отказался проходить диагностические тесты, отказался от лечения, поэтому медики также не могли его задержать.

Ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивает злоумышленников, которые в масках проникли в дом, избили и ограбили семейную пару.