В Киеве по подозрению в шпионаже в пользу РФ арестовали николаевского скульптора Кореновского

Дмитрий Кореновский Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих николаевцев, которые по заданию российской разведки собирали информацию о передвижениях колонн украинских военнослужащих и передавали куратору в РФ.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Шевченковского районного суда Киева.

Как известно, ранее оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации.

Злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещении подразделений ВСУ, военной техники, их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины. Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи. Агентурная сеть состояла из бывших и нынешних военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Обоих задержанных подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 («Государственная измена») и части 1 статьи 114 («Шпионаж») Уголовного Кодекса Украины. В ходе заседания судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

По версии следствия, один из задержанных, будучи военным историком, использовал связи с украинскими военнослужащими, от которых получал информацию, необходимую Генштабу РФ для дальнейшей передачи агрессору.

После оглашения судьей решения задержанных этапировали в Лукьяновское СИЗО Киева.

По информации «Преступности.НЕТ», одним из арестованных является николаевский скульптор Дмитрий Кореновский. Он известен как автор памятника Герою Советского Союза, генералу армии Василии Маргелову, который в августе 2011 года был открыт на территории 79-й Десантно-штурмовой бригады в Николаеве. Тогда на открытии Кореновский присутствовал вместе с консулом РФ в Одессе Андреем Аксеновым.

Открытие памятника Маргелову

Также Кореновский был автором памятника русскому полководцу Александру Суворову, который был открыт в Николаеве в 2010 году возле военной кафедры НУ им. Сухомлинского, и Константину Ольшанскому, который был открыт в Феодосии в 2013 году.

Стоит отметить, что подконтрольные сепаратистам Донбасса информационные сайты и российские СМИ, а также беглый экс-премьер-министр Николай Азаров вступились за Дмитрий Креновского, назвав его задержание террором и произволом.

Напомним, что военная контрразведка операции Объединенных сил на Донбассе разоблачила агента так называемого «Министерства госбезопасности» террористической организации «ДНР».