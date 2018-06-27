Директора кропивницкого оборонного завода задержали за вымогательство денег от главы «Новой почты»

Директора государственного предприятия «Кировоградский ремонтный завод радиотехнического оборудования» государственного концерна «Укроборонпром» задержали за вымогательство 36,5 тысяч гривен у директора ООО «Новая почта».

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Эти деньги директор завода требовал за предоставление разрешения на беспрепятственный проезд автомобилей «Новой почты» на территорию завода. 26 июня его задержали при получении денег через посредника. Также провели обыски в помещении завода. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали чиновника «Укрпочты», который вымогал у предпринимателя 4 тысячи гривен.