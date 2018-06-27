На Николаевщине полиция разыскивает угнанный трактор

В селе Троицко-Сафоново Казанковского района Николаевской области неизвестные угнали трактор «Кий 14102» зеленого цвета с номерами 36063ВЭ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось ночью 26 июня в период с полуночи до 2:45. Трактор угнали с огороженной и охраняемой территории фермерского хозяйства.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного трактора и лиц, причастных к преступлению. Свидетелей просят обратиться в Казанковское отделение полиции по адресу улица Мира, 196 или телефонам (05164) 9-15-09, 066-401-67-49.

Напомним, что ранее на Николаевщине парень схлопотал условный срок за исполнение «детской мечты» - за угон трактора «New Holland».