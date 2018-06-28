В Николаеве суд арестовал более 5 тысяч пачек контрабандного табака для кальянов

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В Николаеве 25 июня Центральный районный суд арестовал изъятые 5079 пачек смесей для курения кальяна общей стоимостью свыше 1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

Напомним, что ранее сотрудники налоговой милиции обнаружили факт реализации через интернет табачных изделий иностранного производства – смесей для курения кальяна, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля и без наличия марок акцизного налога. 

По данному факту следственное управление финансовых расследований проводит досудебное расследование уголовного производства, открытого по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»).

«Главное управление ГФС в Николаевской области рассчитывает на активную поддержку общественности и обращается с просьбой к небезразличным гражданам сообщать об известных фактах незаконного оборота подакцизных товаров по адресу: Николаев, улица Лягина, 6, или по телефону: (0512) 50-18-41 (круглосуточно)», - сообщили в пресс-службе.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность