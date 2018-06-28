В Николаеве суд арестовал более 5 тысяч пачек контрабандного табака для кальянов

В Николаеве 25 июня Центральный районный суд арестовал изъятые 5079 пачек смесей для курения кальяна общей стоимостью свыше 1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Николаевской области.

Напомним, что ранее сотрудники налоговой милиции обнаружили факт реализации через интернет табачных изделий иностранного производства – смесей для курения кальяна, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля и без наличия марок акцизного налога.

По данному факту следственное управление финансовых расследований проводит досудебное расследование уголовного производства, открытого по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»).