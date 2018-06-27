На Николаевщине с отремонтированной трассы неизвестные воруют дорожные знаки

В Николаевской области зафиксировали кражи новых дорожных знаков с автодороги Т-15-08 «Калиновка – Снигиревка».

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автодорог в Николаевской области.

О кражах сообщил подрядчик, который устанавливает дорожные знаки. При этом неизвестные похитили только что установленные дорожные знаки.

«Служба автомобильных дорог в Николаевской области в очередной раз обращается ко всем сознательным гражданам с просьбой бережно относиться к государственному имуществу и дорожному оборудованию, ведь от наличия знаков или барьерного ограждения зависит не только безопасность движения автомобилистов и пешеходов, а порой даже жизни. Поэтому если вы стали свидетелями вандализма, безотлагательно сообщайте об этом в полицию по телефону 102 и ответственному дежурному ГП «Николаевский облавтодор» по телефонам: +38 (067) 512 65 41 или (0512) 56 41 16 – круглосуточно!» - сообщили в пресс-службе.