Антикоррупционная прокуратура закрыла дело против генерала Ткачука, поверив ему на слово, - СМИ

Антикоррупционная прокуратура закрыла дело о незаконном обогащении начальника Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенанта Павла Ткачука, основываясь только на сведениях самого генерала и его семьи.

Об этом сообщается в постановлении прокуратуры, передает Слідство.Инфо.

«Исходя из показаний допрошенного как свидетеля Ткачука П. П., он не знает, откуда у его тещи деньги на покупку автомобиля, объекта незаконченного строительства, лично он теще никаких денежных средств не давал и, не смотря на то, что она жила с ним и его женой в одном домовладении, он не проживал с тещей одной семьей, общего хозяйства и быта с ней не вел», — говорится в постановлении.

Известно, что генерал-лейтенант Павел Ткачук, имея официальную зарплату до 200 тысяч гривен в год, не декларировал два дома и машину Lexus, которыми пользовался. Имущество было оформлено на его родственников. При этом их официальные доходы тоже никак не позволяли делать таких покупок.

Дело расследовало НАБУ, но САП закрыла его в конце 2017 года.

«Закрытие этого дела обосновывается на показаниях заинтересованного лица самого Ткачука, они приняли его слова ко вниманию. Он проживал с тещей, но не знал, откуда у нее деньги. Прокуроры САП не должны были закрывать дело, а должны были предпринять меры по выяснению всех обстоятельств. Это делается очень просто. Подсчитываются все доходы, устанавливается, брал ли человек какие-то кредиты, получал ли наследство, все варианты получения доходов», — объясняет юрист.

В свою очередь по мнению представителей САП, детективы НАБУ не смогли доказать, что генерал умышленно скрывал свой автомобиль и недвижимость.

Напомним, ранее сообщалось, что генерал Ткачук владеет тремя элитными домами, хотя по декларации бездомный.