На Херсонщине полицейские задержали сбежавших из изолятора преступников – один из них поехал к родителям

В Херсонской области полицейские задержали двоих злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как известно, ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк Херсонской области сбежали двое злоумышленников, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше. В области был введен план «Перехват».

В течение двух суток полицейские нескольких районов Херсонщины круглосуточно разыскивали двух злоумышленников, совершивших побег. Правоохранители установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме сотрудников местного отделения полиции, присоединились сотрудники соседних территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка. Полицейские проводили подворный обход всех населенных пунктов, отрабатывались фермерские хозяйства, полевые бригады, лесополосы, заброшенные сооружения. Принятыми мерами полиция установила местонахождение злоумышленников и ночью 28 июня задержала их.

Как рассказал начальник криминальной полиции Херсонщины Николай Цап, один из разыскиваемых является жителем районного центра Новотроицкое. Полицейские предположили, что он может навестить родных. Ночью оперативники заметили, как беглец через огород направляется в родительский дом и провели его задержание. Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого. Один из жителей пгт Новоалексеевка Генического района рассказал, где накануне видел похожего по приметам мужчину. К поиску злоумышленника задействовали кинолога Генического отдела полиции. Служебная собака почти километр шла по запаху и вывела группу задержания к солнечной электростанции, где скрывался беглец. Сейчас оба злоумышленника снова помещены в Новотроицкого ИВС. Никто из полицейских при задержании не пострадал. Злоумышленники были осмотрены медработниками, телесных повреждений при задержании им не вызвано.

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