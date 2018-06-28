Под Симферополем мужчина зарезал крымскую татарку и ее восьмилетнего сына

Фото из Facebook В среду, 27 июня, в селе Давыдовка под Симферополем ножом зарезали 33-летнюю крымскую татарку с восьмилетним сыном.

Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.

«Женщина скончалась на месте, ребенка отвезли в больницу, но не смогли спасти. В соцсетях сообщают, что убийцу поймали», - сообщил Наматуллаев.

По его словам, нападающий ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого злоумышленник разбил стекло в авто на этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверях соседнего дома.

Кроме того, крымский активист Заир Смедли сообщил об обысках у родственника погибших Ахтема Мустафаева.

«Ахтем Мустафаев имеет родственное отношение к семье зарезанных в Давыдовцы, и вроде находится там, наверное, силовики не хотят, чтобы много людей пришли на похороны», - написал Смедли в Facebook.

Напомним, в аннексированном Крыму после задержания умерла 83-летняя активистка крымскотатарского движения.