В США мужчина открыл стрелбу в редакции Capital Gazette, есть погибшие и пострадавшие

В редакции американской газеты Capital Gazette в Аннаполисе в США произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум четыре человека, не менее 20 получили ранения.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации Fox News, полиция задержала одного стрелявшего. При этом правоохранители подтвердили, что на месте происшествия могут находиться другие стрелки, а также могут быть заложены бомбы.

«По предварительным данным, стрельба велась из дробовика… В здание прибыли саперы, которые исследуют оставленный там сверток», — говорится в сообщении.

Губернатор штата Мэриленд Ларри Коган сообщил, что о трагедии в Аннаполисе проинформировали президента США Дональда Трампа, и он «абсолютно опустошен». Местные СМИ уже обнародовали кадры, на которых видно, как из здания выходят люди с поднятыми вверх руками.

WATCH: People seen walking out of Capital-Gazette building in Annapolis, Maryland, after reports of an active shooter. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/a4KXTYzVMQ — CBS News (@CBSNews) 28 июня 2018 г.

Как сообщает CBS News, по последним данным, погибли 5 человек, 3 получили ранения, из редакции были эвакуированы около 170 человек.

Личность стрелка удалось установить благодаря базе данных паспортов и водительских прав, поскольку сам злоумышленник отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной идентификацию по отпечаткам.

По данным полиции, атака на редакцию была спланированной и целенаправленной.

Согласно сообщениям в Twitter Рамоса, он много лет судился Capital Gazette из-за обвинений в клевете. В 2011 году мужчину судили за насилие и преследование в отношении некой женщины, причем Рамос признал свою вину. Однако, когда о его деле написала газета, мужчина подал в суд, называя статью клеветой. Судья встал на сторону издания.

Также стали известны новые подробности нападения на редакцию газеты. Отмечается, что стрелок открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь, сотрудники редакции пытались спрятаться от пуль на полу и под столами. Через некоторые время мужчина по неизвестным причинам прекратил стрельбу.

Следователи предполагают, что стрелок находился в здании редакции некоторые время перед тем, как начать атаку. При обыске в рюкзаке мужчины нашли дымовые шашки или, по другим данным, светошумовые гранаты.

Напомним, ранее в США подросток устроил стрельбу в школе, погибло 10 человек.