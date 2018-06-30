В США владелец угнанного авто во время движения лежал на капоте и звонил в полицию

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Водитель в Южной Флориде (США) отснял драматическое видео человека, цепляющегося за капот двигающегося автомобиля по автомагистрали I-95 между штатами. При этом мужчина звонил в полицию и рассказывал об угоне своего автомобиля.

Видео было снято в воскресенье около 8 вечера, и очевидец разместил его на своей странице в Twitter.

Когда оператор 911 спрашивает у человека, что у него стряслось, он отвечает: «Моя жизнь на самом деле в опасности. Я на крыше моей машины, которой кто-то управляет».

Через время угонщика задержали полицейские – злоумышленником оказалась 24-летняя девушка.

Напомним, на Николаевщине патрульные задержали угонщиков на похищенной в Одессе «BMW».

Тарас Леонтян

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