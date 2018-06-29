В Киеве прохожие догнали и задержали двух грабителей

В Киеве прохожие задержали двух злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на жителя столицы.

Об этом полиция Киева сообщает на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, мужчина возвращался домой, когда к нему подбежали трое незнакомцев. Один из них начал душить несчастного, а другие двое вырвали из рук потерпевшего сумку и пытались убежать.

Однако прохожие, ставшие свидетелями инцидента, бросились в погоню за грабителями и передали двух из них сотрудникам полиции. Третьему участнику нападения удалось сбежать.

Напомним, в Днепре мужчина, защищая девушку, задержал двух грабителей, ранив в ягодицу одного из них.