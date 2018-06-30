На границе с Польшей полиция задержала мужчину, который вез украинок в сексуальное рабство в Словакию

На границе с Польшей полиция задержала сутенера, который пытался продать двух девушек в сексуальное рабство в Словакию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25-летний житель Волынской области подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, и вербовал для работы за рубежом. Своим жертвам он обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране, то попадали в рабство и долги.

За каждую «работницу» волынянин получал вознаграждение в 300 евро. Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался пересечь границу в международном автомобильном пункте пропуска «Грушев – Будомеш». Обеих девушек в возрасте 20 и 25 лет вернули домой.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц работодателей на территории Словакии с целью их задержания и перекрытия международного канала торговли людьми.

Напомним, 3 мая задержали 31-летнюю жительницу Новой Одессы, которая вместе со своим сожителем подыскивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами для их отправки в Чехию и страны Азии для занятия проституцией.