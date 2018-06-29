Акватория Южного Буга запестрела красочными бликами парусов юбилейной регаты «Кубок Кинбурнской косы»

Четверг, 28 июня, ознаменовался не только Днем Конституции Украины, началом затяжных выходных, но и стартом на Николаевщине 25 экологической регаты имени Сергея Шаповалова «Кубок Кинбурнской косы». В николаевском яхт-клубе свои паруса в этот день расправила 51 яхта.

Эффектными фото и восторженными отзывами об этом незаурядном событие пополнилась и сеть, сообщает «NikLife».

Парусники разнообразных цветов заполнили акваторию Южного Буга во время старта регаты в Николаеве. Среде такого буйства красок огромным парусом алого цвета эффектно выделялась яхта с символическим названием «Союз». Не отставали от этого судна и другие экипажи.

Выяснять, кто лучший, собрались яхтсмены из Николаева, Южного, Херсона, Киева и других уголков Украины. За три дня они должны преодолеть маршрут от Николаевского Яхт-клуба до Очакова. Во второй день парусники пройдут от Очакова до Ягорлыцкого залива в район Кинбурской косы и вернутся в Очаков. По итогам этих трех заездов и определится победитель.

Всего «Кубок Кинбурнской косы» объединил в этом году более 200 человек-участников. По некоторым оценкам, она остается одной из самых масштабных регат в Николаеве за последние годы. Неподалеку от здания яхт-клуба экспонировались и холсты николаевской художницы Александры Березовенко. Одна из целей регаты - обратить внимание общественности на проблемы Кинбурнской косы и Николаевского края.

Отметим, что впервые регата прошла в 1994 году. Ее основателем стал Сергей Шаповалов – доцент Николаевского кораблестроительного института, капитан яхты «Александра». Он был заместителем председателя Николаевской областной экологической ассоциации со дня ее основания и обладателем звания «Мастер парусного спорта».

Напомним, что 2 мая в Николаеве юные яхтсмены открыли 131-й парусный сезон.