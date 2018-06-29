В Сумах полиция задержала подростков, которые справляли нужду на памятный знак «Небесной сотне» и снимали это на видео

В Сумах полицейские задержали парней, которые справляли природную нужду на памятный знак Героям Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

«Задержанными оказались выпускники городских учебных заведений. Весь «процесс» они снимали на мобильный телефон. Поняв, что за такие действия им придется отвечать перед законом, при задержании они пытались бежать и избавиться от телефона», — сказано в сообщении.

Известно, что на данный момент действия парней уже квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Правоохранители обратились в суд, предложив выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Киеве житель Севастополя с криками «За Донбасс» разбил плиты памятника Героев Небесной сотни. Позже в Киеве его жестоко избили экс-бойцы батальона «Торнадо».